Месси пропустил свадьбу сестры жены из-за соображений безопасности

Нападающий сборной Аргентины и американского «Интер Майами» Лионель Месси был вынужден пропустить церемонию бракосочетания Карлы Рокуццо — сестры своей жены Антонеллы Рокуццо. Об этом сообщает Marca.

Торжество состоялось в городе Росарио и было засекречено. Однако люди заметили увеличенное число охранников в церкви города, стали собираться около заборов. Когда стало известно, что на церемонию может прибыть именитый футболист, то количество людей еще увеличилось. Из-за соображений безопасности Месси на торжество не приехал, однако посетил свадебную вечеринку, устроенную после.

30 октября аргентинский нападающий Месси в восьмой раз в своей карьере стал обладателем «Золотого мяча».

Летом 2023 года Месси перебрался в «Интер Майами» после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. В сезоне МЛС 2023 года «Интер Майами» не смог пробиться в плей-офф турнира.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. На ЧМ-2022 в Катаре нападающий отметился семью забитыми мячами в семи матчах, четыре из которых с пенальти. В финале против сборной Франции он сделал дубль.

Ранее появилась информация, что игрок клуба РПЛ может стать одноклубником Месси.