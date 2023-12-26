Колосков о песне Дзюбы про «Зенит»: он что, гимн Украины исполнил?

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков призвал не обсуждать тот факт, что нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба в день рождения жены Кристины исполнил песню о «Зените» группы «Ленинград». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«С осуждением такого мы дойдем до маразма. Спел песню парень и спел. Какая разница? Нравится она ему и все тут. Он что, какой-то блатняк исполнил или гимн Украины?» — сказал Колосков.

Дзюба на протяжении семи лет защищал цвета петербургского «Зенита». В составе клуба нападающий несколько раз становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны. Он также известен по выступлениям за «Томь», «Ростов» и тульский «Арсенал». Нападающий вместе с Александром Кержаковым является лучшим бомбардиром сборной России.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Ранее в «Локомотиве» опубликовали видео с Дзюбой после его выходки.