Рудковская заявила, что скучно смотреть соревнования без Трусовой

Известный продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская заявила, что на прошедшем в Челябинске чемпионате России — 2024 ей не хватило фигуристки Александры Трусовой. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Единственный человек, который из этой старой гвардии может вернуться и навязать борьбу другого уровня. С двумя четверными лутцами, а она их может сделать при хорошей подготовке. И это, все знают, не ее максимум. Думаю, с ней будет сложно бороться. Вот она, настоящая суперзвезда. Мне без нее, честно скажу, скучновато было на этом чемпионате», — заявила Рудковская.

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине Трусова стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. На турнире Трусова установила историческое достижение, прыгнув пять четверных прыжков в произвольной программе. Трусова — обладательница золотой медали чемпионата России сезона-2021/22, она получила награду после дисквалификации Камилы Валиевой, занявшей на турнире первое место.

После отстранения российских фигуристов от международных турниров Трусова пропустила чемпионат России в сезоне-2022/23. Последний раз она появлялась на льду на Гран-При России в Самаре в конце ноября 2022 года. Тогда она стала второй. Сезон-2023/24 фигуристка пропускает.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что фигуристка Трусова ушла из спорта.