Валиева раскрыла секрет отношений с Тутберидзе после провала на чемпионате России

Фигуристка Камила Валиева после завоевания бронзовой медали на чемпионате России призналась, что очень благодарна своему тренеру Этери Тутберидзе за ее работу, и отметила, что нельзя нарушать дистанцию между спортсменом и наставником. Ее слова приводит РИА Новости.

«Чтобы сохранить преданность тренеру, надо просто ему очень верить. Я верю Этери Георгиевне и безумно благодарна за ее работу. Она абсолютный трудоголик и очень требовательная. Она умеет так поставить перед тобой цель, что ты хочешь непременно достичь ее», — заявила Валиева.

Победу на турнире одержала другая ученица Тутберидзе — Аделия Петросян. Второе место у Софьи Муравьевой (ученица Евгения Плющенко). После короткой программы Валиева была лидером, опережая Петросян почти на три балла, однако завоевать золотую медаль ей помешало падение с четверного тулупа в произвольной программе.

В сезоне-2023/24 Валиева стала первой на этапе Гран-при России в Москве и заняла четвертое место на этапе в Казани.

Вокруг Валиевой разгорелся скандал на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Несмотря на это, ей разрешили выступить в личном первенстве, где она заняла четвертое место.

Дело Валиевой рассматривает Спортивный арбитражный суд (CAS). Слушания состоялись в сентябре, но суд отложил рассмотрение дела до ноября для подготовки дополнительных документов. CAS вынесет заключение в конце января 2024 года.

Ранее Валиева рассказала, что спасло ее после скандала на Олимпиаде в Пекине.