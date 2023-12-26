Романцев назвал команду, которая выиграет РПЛ

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев назвал команду, которая должна стать чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Не очень приятно, что эти две команды [«Краснодар» и «Зенит»] чуть‑чуть оторвались, но думаю, что подтянутся остальные и конкуренцию им составят. Мой прогноз, пусть не обижаются в «Краснодаре», но чемпионом будет «Зенит». Хотя буду очень рад, если выиграет «Краснодар», — заявил Романцев.

«Краснодар» еще ни разу не выигрывал чемпионат России. «Зенит» выиграл пять последних розыгрышей национального первенства.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). Последнее место занимает «Сочи», у команды всего 11 набранных очков. На два очка больше у идущей предпоследней калининградской «Балтики».

Сезон возобновится в феврале матчами Кубка России. 19-й тур Российской премьер-лиги стартует 3 марта.

Ранее Романцев признался, что смотрит футбол без звука.