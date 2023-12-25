Бузова выбрала лучшего спортсмена года в России

Певица и телеведущая Ольга Бузова назвала лучшего по своему мнению спортсмена России в уходящем году. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Вы знаете, я однозначно назвала бы имя Романа Костомарова. Слезы наворачиваются на глаза, когда видишь силу, мощь, невероятную волю к жизни этого спортсмена и человека, ежедневное преодоление себя. Не опустить руки, а начинать все заново, выйти на лед — я даже не могу представить, что в те моменты чувствовал Роман. Это пример для многих спортсменов, людей», — сказала Бузова.

Костомаров является олимпийским чемпионом 2006 года в танцах на льду, двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

В 2023 году он появился на льду в шоу Авербуха.

Ранее Костомаров заявил, что не представляет, как жена выдержала его болезнь.