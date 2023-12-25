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В КХЛ сделали заявление по делу хоккеистов, которые хотят расторгунть контракт с «Ак Барсом»

В КХЛ заявили, что дело Жафярова и Евсеева будет рассматриваться индивидуально

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Global Look Press

Пресс‑служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) отреагировала на появившуюся информацию о том, что два хоккеиста «Ак Барса» попросили лигу разорвать их контракты с клубом из-за дискриминации. Слова представителя КХЛ передает «Матч ТВ».

«Согласно пункту 1 статьи 35 правового регламента КХЛ контракт может быть расторгнут по инициативе хоккеиста посредством обращения в дисциплинарный комитет в случае грубого нарушения клубом условий контракта. Одним из таких нарушений может быть спортивная дискриминация хоккеиста. Важно учитывать, что подобные случаи должны рассматриваться индивидуально, исходя из конкретных обстоятельств дела», — заявили в КХЛ.

Шуми Бабаев, агент игроков «Ак Барса» Никиты Евсеева и Дамира Жафярова, ранее заявил о том, что хоккеисты намерены расторгнуть контракт с клубом.

Жафяров 1 июня 2023 года перешел в казанский «Ак Барс» в результате обмена на Филипа Густавссона и Дмитрия Осипова в петербургский СКА. В текущем сезоне КХЛ 29-летний нападающий провел 16 матчей, отметившись одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей.

19-летний Евсеев выступает за «Ак Барс» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей, оформив 1+2.

«Ак Барс» идет на седьмом месте в Восточной конференции.

Ранее российский тренер назвал дебют Ковальчука за «Спартак» новогодним сюрпризом.

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