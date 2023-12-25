Гладилин: Галицкий понял, что играть своими воспитанниками — утопия

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что практика вторых команд не оправдывает себя не только в России, но и в мире. В комментарии «Газете.Ru», говоря о возрождении «Спартака-2», он заметил, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) даже «Краснодар», раньше делавший ставку на своих воспитанников, сейчас использует большое количество легионеров.

«Эта практика себя не оправдывает. Даже в «Краснодаре» сейчас играет много легионеров, Галицкий понял, что играть своими воспитанниками — утопия. «Барселона», «Реал», «Бавария» имеют очень сильные школы, они снабжают из них свои лиги. Даже в ведущих клубах, где серьезно готовят детей, растят профессионалов, академии снабжают другие команды чемпионатов. Редкие единицы, самые талантливые, попадают в основу, остальные разъезжаются по другим клубам. Это участь всех команд», — полагает Гладилин.

«Спартак» объявил о возрождении второй команды спустя два года после ее закрытия. В клубе считают, что эта ступень поможет молодым футболистам адаптироваться перед переходом во взрослый футбол.

Ранее Гладилин заявил, что вторая команда неактуальна для «Спартака».