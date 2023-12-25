На Украине объяснили, почему в НХЛ не устраивают антироссийские акции

Главный тренер сборной Украины по хоккею Дмитрий Христич считает, что Национальная хоккейная лиги (НХЛ) не допустит проведение никаких политических акций. Его слова передает sport.nv.ua.

«НХЛ — это большая машина, которая сама за себя. Им следует и должно защищаться от политики. Я не знаю, как они эти протесты могут создавать и где. На улице просто, перед кем? Нет!» — сказал Христич.

НХЛ проявляет нейтралитет к позиции по российско-украинскому вопросу. В лиге продолжают выступать российские хоккеисты.

В прошлом сезоне обладателем Кубка Стэнли стал россиянин Иван Барбашев, который выступал за «Вегас».

В текущем сезоне в списке лучших бомбардиров лидирует российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. На счету форварда 23 заброшенные шайбы и 34 результативные передачи. Вторым идет нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон (18+36). Тройку лидеров по системе гол + пас замыкает Ти Джей Миллер из «Ванкувера» (15+32). В десятке самых результативных игроков НХЛ есть еще один россиянин — Артемий Панарин. Он занимает седьмое место (18+25).

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