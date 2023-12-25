Гимнастка Мельникова рассказала о планах на 2024 год

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и болельщица московского «Спартака» Ангелина Мельникова в интервью «Газете.Ru» заявила, что в 2024 году планирует выступить минимум на четырех крупных стартах.



«Из международных стартов — мы точно планируем участие в Играх БРИКС и Играх Дружбы. Плюс чемпионат России и Кубок России. Надеюсь, что обойдется без травм и что я смогу выступить на этих соревнованиях», — заявила спортсменка.

В Токио Мельникова завоевала золотую олимпийскую медаль в командном первенстве, а также стала бронзовой призеркой в личном многоборье и в вольных упражнениях. На Играх в 2016 году гимнастка завоевала в командном первенстве серебро.

На чемпионате мира в 2021 году Мельникова завоевала золото в многоборье. Также в ее активе три серебряных и три бронзовых награды мировых первенств. Россиянка является трехкратной чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой Европейских игр.

Ранее Ангелина Мельникова заявила, что продолжает готовиться к Играм в обычном режиме.