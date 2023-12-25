Валиева рассказала, что спасло ее после скандала на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева заявила в интервью РИА Новости, что нужно жить дальше после событий на Олимпийских играх — 2022 в Пекине и продолжать заниматься любимым делом.

«Наверное, что-то есть внутри меня, какой-то стержень, который, возможно, я сама не осознаю. Конечно, был момент, когда опускались руки. Но тогда помогала любовь к своему делу, поддержка тренеров, родных, друзей. Особенно это помогает, когда от тебя не отворачиваются в трудный момент», — сказала спортсменка.

В 2021 году Валиева стала победительницей чемпионата России. После в ее крови было обнаружено запрещенное вещество. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года — на следующий день после окончания командного турнира на Играх-2022, где российская команда с Валиевой в составе одержала победу.

Из-за разбирательств по данному вопросу Международный союз конькобежцев (ISU) еще не утвердил результат командного турнира. На данный момент дело фигуристки рассматривается Спортивным арбитражным судом (CAS).

На прошедшем чемпионате России Валиева стала третьей. Фигуристка в произвольной программе упала с четверного тулупа. Победу на турнире одержала Аделия Петросян. Второе место у Софьи Муравьевой. После короткой программы Валиева была лидером, опережая Петросян почти на три балла.

Ранее Валиева призналась, что хотела бы «потерять телефон» на Олимпиаде.