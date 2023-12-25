Гимнастка Мельникова объяснила, почему стала реже ходить на «Спартак»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и болельщица московского «Спартака» Ангелина Мельникова в интервью «Газете.Ru» заявила, что в 2023 году стала реже посещать домашние игры красно-белых.

«В этом году я не так часто приходила на стадион, из-за плотного графика часто не попадала на домашние игры, поэтому немного выпала из новостной повестки, не очень пристально слежу за тем, что происходит вокруг команды. Но от этого не перестаю болеть, поддерживаю «Спартак» и стараюсь следить за социальными сетями клуба», — заявила спортсменка.

В Токио Мельникова завоевала золотую олимпийскую медаль в командном первенстве, а также стала бронзовой призеркой в личном многоборье и в вольных упражнениях. На Играх в 2016 году гимнастка завоевала в командном первенстве серебро.

На чемпионате мира в 2021 году Мельникова завоевала золото в многоборье. Также в ее активе три серебряных и три бронзовых награды мировых первенств. Россиянка является трехкратной чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой Европейских игр.

Ранее Ангелина Мельникова рассказала, как начала болеть за «Спартак».