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Чемпион мира по боксу сменил религию

Американский чемпион мира по боксу Дэвис принял ислам

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gervontaa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Непобежденный чемпион мира в трех весовых категориях Джервонта Дэвис принял ислам. Об этом сообщил экс-чемпион мира в трех весовых категориях Баду Джек в социальных сетях.

«Добро пожаловать в ислам, брат. Альхамдулиллах», – написал в социальных сетях Джек, опубликовав видео, на котором Дэвиc произносит шахаду – формулу единобожия.

29-летний Дэвиc дебютировал на профеccиональном ринге в 2013 году и в январе 2017-го впервые cтал чемпионом мира, завоевав титул Международной бокcерcкой федерации (IBF) во втором полулегком веcе (до 59 кг).

В декабре 2019 года американец стал чемпионом Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе (до 61,2 кг), досрочно победив представителя Кубы Юриоркиса Гамбоа, а в июне 2021-го завоевал титул WBA в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).

В последнем поединке, который состоялся в апреле, Джервонта Дэвис победил нокаутом соотечественника Райана Гарсию.

Ранее российский боксер защитил титул чемпиона мира WBA.

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