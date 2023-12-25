Валиева хотела бы «потерять телефон» на Олимпиаде

Российская фигуристка Камила Валиева заявила в интервью РИА Новости, что во время Олимпийских игр — 2022 ей следовало потерять телефон, чтобы не читать негативные комментарии о себе в соцсетях.

«Поначалу было сложно. Старалась даже не читать комментарии, но, к сожалению, иногда попадались какие-то новости. Сейчас уже могу понять, где критика, к которой можно прислушаться, а где просто негатив. Это приходит с опытом.

Сейчас понимаю, что это очень правильно (не заходить в социальные сети во время соревнований). Надо было мне потерять свой телефон во время Олимпиады. Отключиться в момент соревнований от соцсетей — самое лучшее решение», — заявила спортсменка.

В 2021 году Валиева стала победительницей чемпионата России. После в ее крови было обнаружено запрещенное вещество. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года — на следующий день после окончания командного турнира на Играх-2022 в Пекине, где сборная России с Валиевой в составе одержала победу.

Из-за разбирательств по данному вопросу Международный союз конькобежцев (ISU) еще не утвердил результат командного турнира. На данный момент дело фигуристки рассматривается Спортивным арбитражным судом (CAS).

На прошедшем чемпионате России Валиева стала третьей. Фигуристка в произвольной программе упала с четверного тулупа. Победу на турнире одержала Аделия Петросян. Второе место у Софьи Муравьевой. После короткой программы Валиева была лидером, опережая Петросян почти на три балла.

Ранее Валиева исполнила показательный номер под песню из «Слова пацана».