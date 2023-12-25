Агент рассказал о давлении на Овечкина

Хоккейный агент Алексей Дементьев считает, что долгожданная заброшенная шайба российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина сбросит моральный груз с плеч хоккеиста. Своим мнением он поделился с «Чемпионатом».

«Представляю, как тяжело Овечкину, когда он не забрасывает шайбы, которых от него все ждут. Здесь нужно быть морально очень сильно готовым к такому давлению. Знаю, что он находится в таком возрасте, когда вряд ли на него что-то может повлиять и давить.

Конечно, заброшенная шайба, как в случае с «Коламбусом», всегда приятна, но победа команды важнее всего. Надеюсь, что с победным голом в овертайме Александру станет легче и он сбросит тот моральный груз, когда шайбы в ворота соперников не шли», – заявил агент.

В ночь на 22 декабря Овечкин отметился голом в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2) в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В текущем сезоне форвард вышел на лед в 31 матче и набрал всего 20 очков — шесть заброшенных шайб и 14 голевых передач.

Всего на счету игрока 828 заброшенных шайб за период своего выступления в НХЛ. Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 66 шайб.

Ранее россиянин признан первой звездой недели в НХЛ.