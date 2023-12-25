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Вендел в отпуске подтвердил прогноз Семака

Хавбек «Зенита» Вендел опубликовал видео, на котором играет в футбол в Бразилии

Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Вендел опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео, на котором играет в футбол на улице во время отпуска на родине.

На ролик отреагировала пресс-служба российского клуба, которая напомнила о словах тренера команды Сергея Семака о Венделе. Ранее Семак признавал, что восхищается отношением 26-летнего бразильца к футболу.

«И уже в отпуcке наши многие ребята будут отдыхать от футбола, а первое, что cделает Вендел, — cоберетcя c друзьями и пойдет играть в футбол. Для него это жизнь, он такой человек. Еcть недоcтатки, но еcть качеcтва, которыми можно воcхищатьcя. И одно из таких — безмерная любовь к футболу как к иcкуccтву. Думаю, редко кто может таким похваcтатьcя», — сказал тренер о хавбеке.

Вендел пропустил всю предсезонную подготовку «Зенита» к сезону-2022/23. Без него сине-бело-голубые завоевали Суперкубок России, обыграв ЦСКА в серии пенальти. Вендел мог перейти в бразильский «Фламенго», однако российский клуб не устроило предложение, которое они получили.

Вендел выступает за «Зенит» с осени 2020 года. В текущем сезоне он провел за клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал шесть результативных передач.

«Зенит» после первой части сезона РПЛ набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Семака на два балла отстают от лидера чемпионата, «Краснодара».

Ранее «Зенит» назвали бразильской колонией.

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