Роналду рассмеялся над предложением перейти в «Арсенал»

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассмеялся над предложением боксерского промоутера Фрэнка Уоррена перейти в лондонский «Арсенал», передает «Чемпионат».

Уоррен и Роналду встретились на боксерском турнире в Эр-Рияде. Уоррен сказал: «Он подписывает контракт с «Арсеналом». После этого форвард сборной Португалии рассмеялся, запрокинув голову.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

В текущем сезоне он провел в чемпионате Саудовской Аравии 16 матчей, отметившись 17 забитыми мячами и двумя результативными передачами. 12 августа Роналду завоевал первый трофей в составе «Аль-Насра» — Кубок арабских чемпионов.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». По ходу карьеры он выступал за мадридский «Реал», став лучшим бомбардиром в истории клуба, «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг».

Ранее Роналду вышел на второе место в списке лучших бомбардиров года в мире.