Бывший тренер сборной России считает, что «Пари НН» может подняться выше 9 места в РПЛ

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев считает, что у «Пари НН» есть шансы подняться в Российской премьер-лиге (РПЛ) выше девятого места, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Всегда есть такая возможность. Но главное - не растерять все то, что нижегородцы показывают сегодня. Поднять уровень индивидуального мастерства сложнее. Время упущено», — сказал Игнатьев.

В турнирной таблице чемпионата России «Пари НН» занимает девятое место, набрав 24 очка. В следующем туре подопечные Юрана сыграют с воронежским «Факелом». Игра состоится в начале марта.

«Краснодар» расположился на первом месте турнирной таблицы, набрав 38 баллов. «Быки» опережают петербургский «Зенит» на два очка. На третьем месте идет московское «Динамо» (31).

В следующем туре «Пари НН» сыграет с воронежским «Факелом». Встреча состоится в начале марта.

Ранее был назван лучший тренер первой части РПЛ.