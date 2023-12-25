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Легенда «МЮ» Невилл назвал украинского игрока «Арсенала» обузой

Легенда «МЮ» Невилл призвал убрать из состава «Арсенала» Зинченко

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Reuters

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Гарри Невилл раскритиковал игрока лондонского «Арсенала» Александра Зинченко после матча Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Ливерпуля», передает Football London.

«Нужно убрать Зинченко и посмотреть на скамейку запасных. Он — это обуза. Снова теряет мяч против такого игрока, как Салах, у которого топ-уровень», — сказал Невилл.

Встреча между «Ливерпулем» и «Арсеналом» завершилась со счетом 1:1. Зинченко не отметился результативными действиями.

Зинченко прошел молодежные команды донецкого «Шахтера», а в 2015 году подписал контракт с «Уфой». Футболисту предлагали оформить российское гражданство, чтобы не считаться легионером в чемпионате России, однако он отказался. В 2016 году защитник перешел в «Манчестер Сити», но первый сезон провел в голландском ПСВ. Летом 2022 года украинец перешел в «Арсенал». В текущем сезоне на его счету 17 матчей в АПЛ, в которых он отметился голом и результативной передачей.

Ранее Зинченко назвали единственной слабостью «Арсенала».

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