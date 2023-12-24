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Уткин предложил переименовать Кубок России с отсылкой к сериалу «Слова пацана»

Блогер Уткин в шутку предложил переименовать две части Кубка России по футболу

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Футбольный комментатор и блогер Василий Уткин в шутку предложил изменить название частей Кубка России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Кстати, вполне можно переименовать в Кубке России две части турнира. Один пусть будет путь пацанов, а другой — путь чушпанов», — написал Уткин.

Кубок России второй сезон проводится в новом формате: клубы идут к финалу двумя путями. Команды Российской премьер-лиги (путь РПЛ) разделены на четыре группы, в которых они провели матчи в два круга. Те клубы, которые заняли первые два места в своих квартетах, вышли в плей-офф пути РПЛ. Команды, занявшие третье место, продолжили борьбу в плей-офф пути регионов.

В пути регионов стартовали команды Первой и Второй лиг, а также любительские клубы. В главном матче турнира встретятся победители двух путей. В прошлом сезоне победителем Кубка страны стал московский ЦСКА, обыгравший в серии пенальти «Краснодар».

Сериал «Слово пацана» режиссера Жоры Крыжовникова вышел в декабре. Сериал стал главным культурным событием конца 2023 года в России.

Ранее российскому тренеру предрекли трудности в Китае.

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