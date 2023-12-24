«Манчестер Юнайтед» объявил о продаже части акций

Владелец химического гиганта Ineos Джим Рэтклифф приобрел 25% акций английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Компания британца Trawlers Limited выкупила 25% акций класса В, а также договорилась о приобретении до 25% акций класса А. Сумма сделки составила 1,2 млрд фунтов стерлингов (1,52 млрд долларов).

Также миллиардер инвестирует 300 млн долларов в инфраструктуру стадиона «Олд Траффорд», из которых 200 млн будут выплачены после закрытия сделки, а еще 100 млн — к концу 2024 года. Компания Ineos получит право управлением футбольной деятельностью «Юнайтед».

До этого манкунианцами единолично владели Джоэл и Аврам Глейзеры, купившие «МЮ» в 2005 году за 1,34 млрд долларов.

В текущем сезоне Английский премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» после 18 туров набрал 28 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Красные дьяволы» не смогли преодолеть групповой этап Лиги чемпионов и теперь сыграют в плей-офф Лиги Европы.

Ранее один из клубов АПЛ отказался участвовать в Суперлиге.