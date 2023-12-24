Карпина выложила чувственное фото с мужем

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, выложила в своих социальных сетях совместное фото с мужем.

«Удивительно, что после 12 дней all inclusive он еще может меня поднять», — подписала фото девушка.

У Дарьи есть дочь Анита от первого брака. С Валерием Карпиным девушка познакомилась в 2015 году. В июне 2017 года они сыграли свадьбу. В сентябре 2018 года у них родилась дочь Дарья. В апреле 2020-го у Карпиных появилась еще одна девочка, Александра.

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в «Ростове», но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул клуб. После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности.

Тренер неоднократно признавался, что после возвращения сборной России на международные турниры готов отказаться от должности в «Ростове». В текущем сезоне под его руководством команда провела в чемпионате страны 18 матчей и одержала пять побед. «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице.

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