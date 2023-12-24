Глава МОК: не выполнять все требования Украины — не значит поддерживать боевые действия

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о решении допустить спортсменов из России на Олимпийские игры в Париже. Его слова передает Zeit.

«Не выполнять все требования Украины — это не значит поддерживать боевые действия, тем более с самого начала мы на стороне украинских спортсменов.

Почему Украина должна наказывать своих же атлетов из-за военного конфликта и отнимать у них мечту об Олимпийских играх?» — сказал Бах.

Также он отметил, что решение МОК о допуске спортсменов из России не устроило в полной мере ни одну из сторон.

«Это значит, что мы, очевидно, нашли сбалансированное решение», — сказал Бах.

В МОК ранее заявили о шести квотах россиян для выступления на Олимпийских играх. В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее российская гимнастка выразила сомнение, что у нее будет право выбирать, ехать ли на ОИ.