Боксер Бивол хочет стать абсолютным чемпионом

Российский боксер Дмитрий Бивол поделился эмоциями от победы над Линдоном Артуром в рамках вечера бокса в Саудовской Аравии, заявив, что он хочет стать абсолютным чемпионом, передает Sport24.

«Моя цель — стать абсолютным чемпионом своего веса. Я готов драться с победителем боя между Бетербиевым и Смитом. Я надеюсь, этот бой пройдет в 2024 году», — сказал Бивол.

Российский спортсмен выиграл единогласным решением судей. На протяжении всего поединка Бивол владел большим преимуществом.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Бивол дебютировал в профессиональном боксе в 2014 году. Боксер остается непобежденным, за свою карьеру он одержал 22 победs в 22 боях (11 нокаутом). В 2013 году он выиграл Всемирные игры боевых искусств, а также стал вторым на Универсиаде.

Артур провел на профессиональном ринге 25 поединков. Он сумел одержать в них 23 победы. Два боя закончились поражением британца.

Ранее промоутер Эдди Хирн заявил, что россиянин Бивол готов драться за все пояса.