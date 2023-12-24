Навка об американцах: русские люди так не поступают

Российская фигуристка Татьяна Навка, выигравшая с Романом Костомаровым Олимпиаду в Турине, рассказала, как в 1991 году уехала в США, передает РИА Новости.

«Это был 1991 год, мне было 16 лет. В нашей стране было не до спорта вообще. В США я жила в семье. Я там убирала, готовила. И это неплохо. Просто это по-другому. Меня не заставляли. Была договоренность. Это нормально, но русские так не поступают», — сказала Навка.

Также в активе Навки два золота чемпионатов мира и три — чемпионатов Европы. В 2006 году она вернулась в Россию для участия в новом телевизионном шоу «Ледниковый период». Она выступала в проекте с 2006 по 2016 год.

Навка и пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков поженились в 2015 году. У пары есть общая дочь. Она рассказала, что в браке с Песковым часто случаются обиды.

В настоящее время Навка занимается развитием собственных шоу.

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