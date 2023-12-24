Радионова объяснила, почему Петросян заслужила победу на ЧР по фигурному катанию

Российская фигуристка Елена Радионова заявила, что Аделия Петросян заслужила победу на чемпионате России по фигурному катанию, передает «Спорт-Экспресс».

«Она единственная из девушек, у кого было три четверных в программе. Она сделала два. Петросян техникой была выше всех. Мне она вообще нравится, как фигуристка», — сказала Радионова.

Петросян стала победительницей, набрав 246,53 балла. Второе место заняла Софья Муравьева (239,4 балла). Третьей стала Камила Валиева (237,99 балла), которая была лидером после короткой программы.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее Петросян призналась, что расстроилась после победы на чемпионате России.