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Ветеран ЦСКА поддержал решение не переходить в Азию

Ветеран ЦСКА Масалитин: правильно, что не стали торопиться с уходом в Азию

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ФК «Салют Белгород»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поддержал решение Российского футбольного союза (РФС) не переходить в Азию, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Правильное решение, что не стали торопиться. Естественно, в этом вопросе все решает политика. Как только будет успех на СВО и политики смогут все перевернуть в нашу пользу, то и в мире спорта все повернутся к нам», — сказал Масалитин.

Сборная России по-прежнему отстранена от участия в международных турнирах из-за специальной военной операции. В 2023 году команда Валерия Карпина не провела ни одной встречи с европейскими командами. Матч против сборной Сербии должен состояться в марте 2024 года в Москве на стадионе столичного «Динамо». Последняя встреча команд состоялась в групповой стадии дивизиона Б Лиги наций УЕФА еще при Станиславе Черчесове и закончилась победой сербов со счетом 5:0.

Ранее бывший футболист сборной России оценил значение договоренности о матче с Сербией.

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