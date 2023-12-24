Российский тренер заявил, что все футболисты стремятся играть в Европе

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин не удивился победе английского «Манчестер Сити» на клубном чемпионате мира, передает Vprognoze.ru.

«Очередная победа европейской команды на клубном чемпионате мира естественна. Все футболисты стремятся играть в Европы. Здесь самые сильные лиги и самый сильный футбол», — сказал Балахнин.

Финальная встреча между «Сити» и бразильским «Флуминенсе» прошла на стадионе короля Абдуллы «Спортс Сити» в Джидде и завершилась разгромной победой «Манчестер Сити» со счетом 4:0.

Счет на первой минуте игры открыл аргентинский нападающий Хулиан Альварес. На 27-й минуте европейский клуб увеличил преимущество в счете усилиями защитника Нино, поразившего собственные ворота. На 72-й минуте матча британец Фил Моден довел счет до крупного, замкнув точным ударом передачу Альвареса. Окончательный счет в матче установил все тот же Альварес, на 88-й минуте завершив атаку после паса Матеуша Нуньеша.

Ранее футболист «Манчестер Сити» чуть не заплакал после подката.