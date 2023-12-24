Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский тренер заявил, что все футболисты стремятся играть в Европе

Балахнин о победе «Ман Сити» на КЧМ: все футболисты стремятся играть в Европе

close
100%
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин не удивился победе английского «Манчестер Сити» на клубном чемпионате мира, передает Vprognoze.ru.

«Очередная победа европейской команды на клубном чемпионате мира естественна. Все футболисты стремятся играть в Европы. Здесь самые сильные лиги и самый сильный футбол», — сказал Балахнин.

Финальная встреча между «Сити» и бразильским «Флуминенсе» прошла на стадионе короля Абдуллы «Спортс Сити» в Джидде и завершилась разгромной победой «Манчестер Сити» со счетом 4:0.

Счет на первой минуте игры открыл аргентинский нападающий Хулиан Альварес. На 27-й минуте европейский клуб увеличил преимущество в счете усилиями защитника Нино, поразившего собственные ворота. На 72-й минуте матча британец Фил Моден довел счет до крупного, замкнув точным ударом передачу Альвареса. Окончательный счет в матче установил все тот же Альварес, на 88-й минуте завершив атаку после паса Матеуша Нуньеша.

Ранее футболист «Манчестер Сити» чуть не заплакал после подката.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами