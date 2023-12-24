«Бешикташ» не заинтересован в услугах Черчесова

Российский специалист Станислав Черчесов не возглавит турецкий «Бешикташ». Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на источник, близкий к турецкому клубу.

«Бешикташ» продолжает поиски иностранного специалиста, но Черчесов не входит в число кандидатов.

О том, что Черчесов может возглавить «Бешикташ» сообщало издание NTVSpor.

Черчесов начал тренировать сборную России в 2016 году. На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Он был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020, прошедшем летом 2021 года.

Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил венгерский «Ференцварош». Он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В июле 2023 года он был уволен после вылета из квалификации Лиги чемпионов.

Ранее стало известно, возглавит ли Черчесов «Спартак».