В Госдуме назвали спортсменов года

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев назвал теннисиста Даниила Медведева и хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина спортсменами года, передает «Спорт-Экспресс».

«Для меня спортсмены года — Медведев и Овечкин. Они одни из самых успешных спортсменов современного мира. Не России даже, а мира. Они никогда не отказывались от того, что они россияне», — сказал Свищев.

В рейтинге ATP Даниил Медведев занимает третье место, набрав 7600 очков, и является лучшим из россиян. Лидерство удерживает серб Новак Джокович, который стал победителем Итогового турнира.

В ночь на 22 декабря Овечкин отметился голом в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ. В текущем сезоне форвард вышел на лед в 30 матчах и набрал всего 20 очков — шесть заброшенных шайб и 14 голевых передач.

Всего на счету игрока 828 заброшенных шайб за период своего выступления в НХЛ. Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 66 шайб.

Ранее экс-хоккеист Патрик Элиаш заявил, что капитан «Вашингтона» Овечкин теряет в скорости.