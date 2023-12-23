Костомаров рассказал, что отдал бы ради того, чтобы снова быть здоровым

Олимпийский чемпион Роман Костомаров признался, что готов лишиться всего ради возвращения своего здоровья.

«Я бы все отдал, все деньги. Бедным был бы. Когда ты этого лишаешься, думаешь: «Верните мне все», — сказал Костомаров в эфире Первого канала.

Также он признался, что ему до сих пор сложно выходить на публику после операции.

«Без чувства самоиронии ты не выйдешь никуда. Ты не покажешься на людях. Многие, я думаю, замыкаются. И я замыкался. Не знал, как все будет. Сказал, что вернусь домой только на своих ногах. На коляске не поеду. Чтобы дети не видели, как меня привозят на коляске», — добавил спортсмен.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

В начале июля 2023 фигуриста выписали из больницы. 26 июня Костомаров опубликовал видео, на котором он тренируется с протезами на ногах.

Ранее мама Костомарова объяснила, почему не плакала, когда тот был в больнице.