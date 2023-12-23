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Костомаров рассказал, что отдал бы ради того, чтобы снова быть здоровым

Костомаров заявил, что все бы отдал, чтобы быть здоровым

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Олимпийский чемпион Роман Костомаров признался, что готов лишиться всего ради возвращения своего здоровья.

«Я бы все отдал, все деньги. Бедным был бы. Когда ты этого лишаешься, думаешь: «Верните мне все», — сказал Костомаров в эфире Первого канала.

Также он признался, что ему до сих пор сложно выходить на публику после операции.

«Без чувства самоиронии ты не выйдешь никуда. Ты не покажешься на людях. Многие, я думаю, замыкаются. И я замыкался. Не знал, как все будет. Сказал, что вернусь домой только на своих ногах. На коляске не поеду. Чтобы дети не видели, как меня привозят на коляске», — добавил спортсмен.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

В начале июля 2023 фигуриста выписали из больницы. 26 июня Костомаров опубликовал видео, на котором он тренируется с протезами на ногах.

Ранее мама Костомарова объяснила, почему не плакала, когда тот был в больнице.

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