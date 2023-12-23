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Российский экс-футболист назвал огородом стадион «Милана» и «Интера»

Канчельскис: в России уровень футбола не соответствует имеющейся инфраструктуре

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что у российских футболистов есть все для прогресса в России. Об этом он заявил Legalbet.

«Если вспоминать время, когда мы играли на «Сан-Сиро», там просто огород был, невозможно играть. Очень много игроков тогда травмировались из-за плохого качества полей.

В России раньше всего пару стадионов было достойных, сейчас у футболистов есть все, чтобы показывать высокий уровень игры: прекрасные арены, шикарные газоны. Но пока уровень футбола не соответствует имеющейся инфраструктуре», — сказал Канчельскис.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

С весны 2022 года российские клубы и сборная не принимают участие в международных матчах из-за отстранения.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Спартак» поборются за 14-летнего футболиста.

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