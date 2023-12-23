Валиева призналась, что вес давит на нее

Олимпийская чемпионка Камила Валиева высказалась о своем выступлении на чемпионате России в Челябинске. Ее слова передает РИА Новости.

«Для меня это четвертый чемпионат России, второй в Челябинске. Очень много флэшбеков. Если сравнивать первый чемпионат в Казани и тот, что сейчас, то это чуть меньше чем полшага вперед, но все же вперед. Все, что смогла, сделала, это было, правда, не очень. Но есть свои трудности, и рост, и вес. Бывает, что вес не сильно мешает, но в данный момент это давило на меня», — сказала Валиева.

Валиева стала третьей на чемпионате России. Фигуристка в произвольной программе упала с четверного тулупа. Победу одержала другая ученица Этери Тутберидзе — Аделия Петросян. Второе место заняла Софья Муравьева (ученица Евгения Плющенко).

В 2021 году Валиева стала победительницей чемпионата России. После в ее крови было обнаружено запрещенное вещество. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) решило аннулировать результат фигуристки на первенстве страны. Это не помешало спортсменке выступить на Олимпийских играх в Пекине, где она завоевала золото в командном турнире.

Ранее Тарасова призвала ученицу Тутберидзе не показываться на «аудиторию всей страны».