«Зенит» и «Спартак» поборются за 14-летнего футболиста

Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» заинтересованы в приобретении 14-летнего нападающего нижнекамского «Нефтехимика» Леонида Салихова. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Зенит» и «Спартак» присматриваются к Леониду Салихову. Официальных комментариев по поводу своего желания футболист пока не давал, но мы думаем, что он хочет переехать», — цитирует издание пресс-службу «Нефтехимика».

Салихов является футболистом сборной России U-15. На его счету два сыгранных матча. Нападающий выступает за молодежную команду «Нефтехимика». Основная команда из Нижнекамска после 20 матчей Первой лиги идет на 12-м месте в турнирной таблице.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице.

Ранее «Локомотив» отдал в аренду российского футболиста.