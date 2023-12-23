Медведева сравнила переезд в Канаду с шагом в бездну

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что ей очень непросто давался переезд в Канаду в 2018 году. Об этом она рассказала «Матч ТВ».

«Это был как шаг в бездну. Абсолютно другая страна. Переезжали вместе с мамой. Пытались собрать информацию, и одна женщина сказала нам взять с собой спички, гречку и мед. Мол, там глушь, и ничего нет. Мы с перепугу все это взяли. Но понятно, что это все есть. Все абсолютно другое, но человек ко всему адаптируется. За полгода можно было привыкнуть. Но поначалу было непросто», — заявила Медведева.

Фигуристка временно перебралась в Канаду после выступления на Олимпийских играх — 2018 в Пхенчхане, где она завоевала серебро в личном и командном первенстве.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры. Девушка параллельно спорту выступала в шоу «Ледниковый период».

Сейчас Медведева ведет свой YouTube-канал, где приглашает звездных гостей на интервью. Проект получил название «БеС Комментариев».

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