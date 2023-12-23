Тарасову обвинили в оскорблении и унижении фигуристов

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова раскритиковала заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову, которая резко высказалась в адрес фигуристки Марии Талалайкиной. Ее слова передает «Советский спорт».

«Тарасова после выступления Талайкиной сказала, что надо производить контрольное взвешивание перед выходом на пятитысячную публику? Татьяна Анатольевна много чего говорила. Татьяна Анатольевна сегодня оскорбляла и унижала людей, что никак не годится для ТВ. Это недопустимо», – заявила Бестемьянова.

22 декабря Татьяна Тарасова в прямом эфире Первого канала высмеяла форму фигуристки Марии Талалайкиной на чемпионате России в Челябинске.

Специалисту не понравилось выступление фигуристки в короткой программе турнира. «Не хочется никого обижать. Но… надо производить контрольное взвешивание перед выходом на пятитысячную публику. На мой взгляд», — заявила она.

Сезон-2021/22 Талалайкина провела в Италии и собиралась выступать за эту страну. В декабре 2021 года Федерация фигурного катания на коньках России одобрила смену спортивного гражданства.

В начале октября 2022 года сообщалось, что Талалайкина хочет вернуться в Россию и тренироваться в группе Евгения Рукавицына, где работала до своего отъезда.

Ранее Валиева назвала свою цель в фигурном катании.