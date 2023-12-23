Технического директора «Спартака» назвали «дном на болоте»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко в комментарии РИА Новости заявил, что не знает нового спортивного директора красно-белых Томаша Амарала.

«Понятия не имею, кто такой Амарал. Не знаю, почему его назначили. Зато он точно лучше, чем Пол Эшуорт, потому что это дно на болоте и сверху еще большой слой ила.

Ну и что, что этот парень из «Бенфики»? Что тут такого? Обычно португальцы хорошо знают бразильский рынок. Возможно, в «Спартаке» подумали, что такой специалист поможет им обойти «Зенит», потому что у них получается с бразильцами. Такой вариант возможен, но я не вижу других причин», – заявил Червиченко.

22 декабря «Спартак» назвал имя нового спортивного директора клуба. Эту должность займет португалец Томаш Амарал, который ранее 4,5 года работал старшим скаутом в лиссабонской «Бенфике». Как сообщает пресс-служба красно-белых, британец Пол Эшуорт, ранее занимавший этот пост в «Спартаке», продолжит работу в качестве технического директора.

«Спартак» занял пятое место в первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 30 очков за 18 туров. Красно-белые на восемь баллов отстают от лидирующего «Краснодара»

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