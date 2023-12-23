Тарасова высмеяла форму российской фигуристки в прямом эфире

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в прямом эфире Первого канала высмеяла форму фигуристки Марии Талалайкиной на чемпионате России в Челябинске.

Специалисту не понравилось выступление фигуристки в короткой программе турнира. «Не хочется никого обижать. Но… надо производить контрольное взвешивание перед выходом на пятитысячную публику. На мой взгляд», — заявила она.

Сезон-2021/22 Талалайкина провела в Италии и собиралась выступать за эту страну. В декабре 2021 года Федерация фигурного катания на коньках России одобрила смену спортивного гражданства.

В начале октября 2022 года сообщалось, что Талалайкина хочет вернуться в Россию и тренироваться в группе Евгения Рукавицына, где работала до своего отъезда.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

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