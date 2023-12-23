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Боец UFC раскритиковал форму актеров сериала «Слово пацана»

Павлович заявил, что образ персонажей сериала «Слово пацана» был чуть искажен

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Global Look Press

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сергей Павлович в комментарии Metaratings раскритиковал форму актеров сериала «Слово пацана».

«Не смотрел, но видел картинки. Мне кажется, ничего нового я там не увижу. Когда я рос, у нас все ребята были крепкими спортсменами, а в кино эта картинка немного искажена. Мне кажется, что это были крепкие и спортивные ребята, а актеров для фильма они подбирали по каким-то другим критериям», — заявил спортсмен.

12 ноября Сергей Павлович проиграл британцу Тому Аспиналлу на турнире UFC 295 в Нью-Йорке. Поединок был завершен уже в самом начале первого раунда. Аспиналл отправил Павловича в нокаут спустя минуту после начала боя. Аспиналл одержал 14-ю победу при трех поражениях в карьере. Для Павловича этот проигрыш стал вторым, всего в ММА он провел 20 поединков.

Ранее боец ММА раскрыл значение слова «чушпан» из сериала «Слово пацана».

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