Футболист «Зенита» может уйти в «Реал»

Мадридский «Реал» в зимнее трансферное окно может арендовать защитника петербургского «Зенита» Роберта Ренана, сообщает испанское издание AS.

«Сливочные» рассматривают вариант аренды с правом последующего выкупа.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Ренан провел всего четыре матча из 18 возможных, не отметившись результативными действиями.

После 18 туров РПЛ «Зенит», набрав 36 очков, занимает второе место в турнирной таблице. В минувшем туре подопечные Сергея Семака с минимальным счетом обыграли «Пари Нижний Новгород» 1:0. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ренан — воспитанник «Коринтианса». Защитник перешел в «Зенит» в январе 2023 года. Его соглашение с российским клубом рассчитано до июня 2028 года. Сообщалось, что футболист может вернуться в «Коринтианс» этой зимой. Помимо этого СМИ утверждали об интересе к футболисту со стороны английского «Вест Хэма».

Ранее сообщалось, что Семаку не нравится игра бразильской звезды «Зенита».