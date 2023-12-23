Навка рассказала об обиде на Костомарова

Российская фигуристка Татьяна Навка рассказала о ситуации, в которой ее обидел Роман Костомаров, передает РИА Новости.

«Когда я решила пойти в продюсирование и создать свое шоу, я сказала Роману, что хочу выступать с ним. Он ответил, что не хочет предавать Авербуха. Илья в какой-то момент был нашим конкурентом. Не знаю, советовался ли он с Ильей или сам принял решение. В тот момент мне было обидно», — сказала Навка.

В 2006 году Костомаров и Навка стали олимпийскими чемпионами в танцах на льду.

В начале января 2023 года фигурист был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Чемпион попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего он долгое время находился на ИВЛ.

Осложнения, вызванные заболеванием, привели к развитию гангрены, из-за которой врачи были вынуждены провести ряд операций по ампутации: фигурист лишился обеих голеней, кисти одной руки и пальцев — на другой. 6 июля Костомарова выписали из больницы в Коммунарке, где он провел 175 суток.

Ранее Навка призналась в запугивании родственников украинскими спецслужбами.