Экс-игрок ЦСКА считает, что «Спартак» ориентируется на европейский путь развития

Бывший игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал назначение Томаша Амарала на пост главного тренера столичного «Спартака», предположив, что красно-белые ориентируются на европейский путь развития, передает Vprognoze.ru.

«Видимо, «Спартак» ориентируется на европейский путь развития, хочет иметь в составе игроков из Европы. Но сейчас, чтобы усиливать состав легионерами, нужно быть знакомым с рынком Южной Америки», — сказал Масалитин.

Амарал до «Спартака» не работал спортивным директором. Последним его местом работы была лиссабонская «Бенфика», где он трудился в должности скаута. Красно-белые под руководством Абаскаля заняли пятое место в первой части сезона РПЛ, набрав 30 очков за 18 туров, на восемь баллов отстав от лидирующего «Краснодара» и на шесть от чемпионата страны санкт-петербургского «Зенита». При этом команда вышла в плей-офф Пути РПЛ Кубка России с первого места из группы с тем же «Краснодаром» и занимающим третье место московским «Динамо».

Ранее ветеран «Спартака» назвал временщиком нового спортивного директора клуба.