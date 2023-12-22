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«Манчестер Сити» впервые выиграл клубный чемпионат мира

«Манчестер Сити» разгромил «Флуминенсе» в финале клубного чемпионата мира

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Stoyan Nenov/Reuters

«Манчестер Сити» стал победителем клубного чемпионата мира 2023 года.

В финальной игре команда под руководством Хосепа Гвардиолы оказалась сильнее бразильского «Флуминенсе» Встреча прошла на стадионе короля Абдуллы «Спортс Сити» в Джидде и завершилась разгромной победой «горожан» со счетом 4:0.

Счет на первой минуте игры открыл аргентинский нападающий Хулиан Альварес. На 27-й минуте европейский клуб увеличил преимущество в счете усилиями защитника Нино, поразившего собственные ворота. На 72-й минуте матча британец Фил Моден довел счет до крупного, замкнув точным ударом передачу Альвареса. Окончательный счет в матче установил все тот же Альварес, на 88-й минуте завершив атаку после паса Матеуша Нуньеша.

Для «Манчестер Сити» эта победа стала первой в истории на клубном чемпионате мира. В июне 2023 года манкунианцы впервые выиграли Лигу чемпионов УЕФА, обыграв в финальной игре, состоявшейся 10 июня в Стамбуле, миланский «Интер» с минимальным счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что украинским футболистам пришла групповая повестка в армию.

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