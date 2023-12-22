Экс-футболист сборной России высмеял Ивлееву

pavlyuchenko_1981/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко в своих социальных сетях отреагировал на вечеринку, организованную Анастасией Ивлеевой в клубе «Мутабор».

Футболист опубликовал в сториз кадр с мероприятия, в который попала блогер вместе с Ксенией Собчак и Лолитой Милявской.

«Хэллоуин вроде бы прошел», — написал Павлюченко.

Вечеринка Насти Ивлеевой прошла 20 декабря. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган.

21 декабря депутат Государственной думы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить вечеринку, которую организовала в московском клубе Ивлеева. Она отметила, что просит организовать проверку на предмет соответствия закону о запрете пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) признано экстремистским и запрещено на территории РФ).

Ранее сообщалось, что Россия может сыграть на ЧМ-2026.