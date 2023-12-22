Ветеран «Спартака» назвал временщиком нового спортивного директора клуба

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о назначении португальца Томаша Амарала новым спортивным директором клуба. В комментарии «Газете.Ru» специалист выразил мнение, что функционер не задержится в «Спартаке» надолго, а также посетовал, что красно-белые не договорились с бывшим спортивным директором «Зенита» Хавьером Рибалтой.

«Не знаю, какие цели руководство «Спартака» ставит в дальнейшем, об этом их надо спрашивать. Но они только что вели переговоры с Рибалтой — хорошим менеджером, который, видимо, не согласился с их направлением. Нашли того, которого все устраивает. Эти спортивные директора — исполнители. Сколько их уже было, начиная с Цорна, и дальше… Они все делают дело и уходят. Пробудет он там, потом придет другой.

А Рибалта — серьезный менеджер и не согласился прийти и уйти. Если выстраивать работу, это должно быть надолго. А на год-два — это все временщики, которые приходят и уходят. И этот португалец приходит на время, чтобы отработать свою задачу и уйти», — считает Гладилин.

Последним местом работы Амарала была лиссабонская «Бенфика». Он приступит к работе на новой должности с 1 января 2024 года.

Ранее стало известно, что Рибалта был готов работать в «Спартаке».