Один из клубов АПЛ отказался участвовать в Суперлиге

Лондонский «Арсенал» на своем официальном сайте объявил, что не будет участвовать в Суперлиге.

«Мы продолжим выступать в соревнованиях УЕФА и сотрудничать с остальными европейскими клубами и Ассоциацией европейских клубов», — говорится в сообщении.

21 декабря Европейский суд признал незаконным решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о запрете Суперлиги, обвинив организации в злоупотреблении доминирующим положением, используя правила, которые противоречат общепринятому законодательству о конкуренции и свободе предоставления услуг.

В ночь на 19 апреля 2021 года о создании Суперлиги объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус», однако в течение нескольких дней большинство клубов заявили о выходе из турнира.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Аренал» занимает первое место, набрав 39 очков.

Ранее стало известно, смогут ли клубы из России играть в Суперлиге.