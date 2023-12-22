Овечкину не хватает трех баллов до повторения рекорда НХЛ

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в овертайме матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбуса».

Овечкин набрал в овертаймах 40 очков в НХЛ и обошел по этому показателю хоккеиста «Питтсбурга» Евгения Малкина. Теперь Овечкин занимает второе место по количеству очков в овертайме. Первое место занимает Сидни Кросби (43).

Заброшенная шайба в матче с «Коламбусом» помогла россиянину приблизиться к рекорду канадца Уэйна Гретцки, который возглавляет список лучших снайперов в истории лиги. После сегодняшнего матча на счету Овечкина стало 828 шайб за все время выступления в НХЛ. Отставание российского нападающего от Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 66 шайб. На счету канадца 894 гола в 1487 матчах.

В текущем сезоне НХЛ российский форвард оформил 6+14 в 30 матчах регулярного чемпионата. Он является лидером команды по результативности наравне с Диланом Строумом (13+7).

Ранее тренер «Вашингтона» похвалил Овечкина.