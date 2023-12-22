Валиевой предрекли успех в кино

Актер Никита Джигурда считает, что фигуристка Камила Валиевой может сняться в кино, передает Sport24.

«Обязательно найдутся профессионалы, которые предложат Камиле Валиевой идеальный образ и роль в кино», — сказал Джигурда.

26 ноября Валиева стала победителем шестого этапа Гран-при России.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске. Женщины покажут короткую программу в пятницу, 22 декабря. Произвольная программа состоится 23 декабря.

Вокруг Валиевой разгорелся скандал на Олимпийских играх в Пекине. После победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы триметазидина. Несмотря на скандал ей разрешили принять участие в личном первенстве, где она не смогла выиграть медаль, заняв четвертое место.

Дело Валиевой рассматривает Спортивный арбитражный суд (CAS). CAS вынесет заключение в конце января 2024 года.

Ранее Валиева исполнила четверной тулуп.