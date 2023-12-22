Туктамышева показала фото джакузи из своего номера

Елизавета Туктамышева поделилась в своем Telegram-канале впечатлениями от чемпионата России по фигурному катанию, который проходит в Челябинске, отметив, что в ее гостиничном номере есть джакузи.

«Такой вот Чемпионат России в этом году получается. Джакузи в номере, прогулки с подругой и переживания за друзей во время комментирования», — написала Туктамышева.

Сезон-2023/24 Туктамышева пропускает из-за приостановки карьеры. На чемпионате России спортсменка работает в статусе комментатора.

24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла).

Также в минувшем сезоне фигуристка стала победительницей 4-го этапа Гран-при России в Москве и 6-го этапа в Перми.

В 2021 году Туктамышева стала серебряной призеркой чемпионата мира в одиночном катании, а также выиграла командное мировое первенство.

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