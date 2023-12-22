Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Туктамышева показала фото джакузи из своего номера

Фигуристка Туктамышева показала джакузи из своего номера в Челябинске

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Елизавета Туктамышева поделилась в своем Telegram-канале впечатлениями от чемпионата России по фигурному катанию, который проходит в Челябинске, отметив, что в ее гостиничном номере есть джакузи.

«Такой вот Чемпионат России в этом году получается. Джакузи в номере, прогулки с подругой и переживания за друзей во время комментирования», — написала Туктамышева.

Сезон-2023/24 Туктамышева пропускает из-за приостановки карьеры. На чемпионате России спортсменка работает в статусе комментатора.

24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла).

Также в минувшем сезоне фигуристка стала победительницей 4-го этапа Гран-при России в Москве и 6-го этапа в Перми.

В 2021 году Туктамышева стала серебряной призеркой чемпионата мира в одиночном катании, а также выиграла командное мировое первенство.

Ранее Туктамышева объяснила, зачем надела свадебное платье.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами