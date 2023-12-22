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Навка о скандале с Исинбаевой: нужно гордиться ею, любить и ценить

Навка об Исинбаевой: не надо отталкивать тех, кого не нужно отталкивать

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Нина Зотина/РИА Новости

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала слова двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой про номинальность ее воинского звания, передает РИА Новости.

«Исинбаева могла иметь ввиду, что она не надевала форму и не защищала Родину военными способами. Нужно гордиться ею, любить и ценить. Не отталкивать тех, кого не нужно отталкивать», — сказала Навка.

17 июля Исинбаева заявила, что полученные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет (МОК). Позже спортсменка удалила фото с президентом России Владимиром Путиным из соцсетей. Исинбаева живет на Тенерифе, у нее там куплена недвижимость.

В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины.

В августе Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) не включила Исинбаеву в список самых влиятельных спортсменок.

Ранее Исинбаева закрыла свой благотворительный фонд в России.

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